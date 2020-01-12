Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar

"Günde yaklaşık 20-30 kilogram balık çıkarıyoruz" Köyleri göle yakın olduğu için sürekli bölgeye geldiklerini ifade eden Daşdemir, şöyle konuştu: "Kızak turu keyfinden sonra Eskimo usulü balık tutuyoruz. Burada tuttuğumuz balıkları da müşterilerimizle paylaşıyoruz. Akşam saatlerinde ağları suya bırakıyoruz, bir gün sonra öğleye doğru çekiyoruz. Hava soğuk her taraf buzla kaplı, balıklar canlı canlı çıkıyor. Her gün yaklaşık 20-30 kilogram balık çıkarıyoruz. Hava soğuk, elimiz buza, suya, balığa değdiği için üşüyoruz ama o geleneği halen yaşatmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz."