Atiye'nin galasında büyük sürpriz! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bakışması geceye damga vurdu

GECEYE ÖZEL HAZIRLANDI Gecenin sürprizi ise Atiye galasına özel olarak gerçekleştirdiği performansıyla Kenan Doğulu oldu. Kenan Doğulu 20 kişilik orkestrası ve kendisine eşlik eden yöresel Türk enstrümanlarından oluşan bu geceye özel şovuyla 'Susma' şarkısını seslendirdi. Saat'in eşini hayranlıkla izlemesi dikkat çekti.