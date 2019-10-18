Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı

Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından gündeme gelen ve sahipleri tarafından alınmayı bekleyen 17 uçak için tanınan 30 günlük süre doldu. Aralarında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov'un da yer aldığı 17 uçak için sadece tek bir başvuru yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla söz konusu uçak sahipleri tarafından Atatürk Havalimanı'ndan alınırken, geri kalan 16 uçağın ise hurdaya ayrılarak ihale yöntemi ile satışı için çalışmalara başlandı.