Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı
Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından gündeme gelen ve sahipleri tarafından alınmayı bekleyen 17 uçak için tanınan 30 günlük süre doldu. Aralarında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov'un da yer aldığı 17 uçak için sadece tek bir başvuru yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla söz konusu uçak sahipleri tarafından Atatürk Havalimanı'ndan alınırken, geri kalan 16 uçağın ise hurdaya ayrılarak ihale yöntemi ile satışı için çalışmalara başlandı.
MİLLET BAHÇESİ OLACAK Yıkımların tamamlanmasıyla yaklaşık 12 milyon m2 üzerine kurulu olan havalimanının devasal arazisine, içerisinde bahçeler, kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alacağı Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi yapılacak. Mevcut alan içerisinde yıkılmayarak korunacak olan terminal binaları ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülecek.
TERMİNAL İŞLETMESİ İÇİN KİRAYA ÇIKILDI Öte yandan 7 Nisan'da kapatılan ve müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ile otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet vermeye devam eden Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerinin yanı sıra Genel Havacılık Terminali'nin işletimi için de kiraya verilmek amacıyla ihaleye çıkılmış durumda.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçları için 24 Temmuz'da tebliğ yayınlanmış, bu tebliğ üzerinden uçakların sahiplerine konma-konaklama ücretleri ve vergi borçlarının ödenmesi ile hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması için 30 gün süre tanımıştı.
BİR UÇAĞIN SAHİBİ BAŞVURUDA BULUNDU Edinilen bilgiye göre; aralarında, Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı 17 uçak için tanınan 30 günlük süre zarfında tek bir uçak için başvuruda bulunuldu. Başvuru sonrası konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahiplerine teslim edildi.
ALINMAYAN 16 UÇAK İHALE İLE SATILACAK 30 günlük sürenin dolmasıyla birlikte bir uçak için yapılan başvuru dışında kalan 16 uçak için ise ihale süreci başladı. Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışı için ilan çıkılacak.
5 YIL İÇİNDE BAŞVURU HAKKI! İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar ise bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.