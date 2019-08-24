Tarihte bir ilk! Eşinin banka hesaplarına uzaydan erişti
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Astronot Anne McClain boşanma sürecindeki eşinin banka hesaplarına uzaydan eriştiği iddia edildi
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ABD'nin Kansas kentinde yaşayan eski Hava Kuvvetleri subayı Summer Worden, 1 yıldır boşanma davalarının sürdüğü eski eşi astronot Anne McClain'in banka hesabına uzaydan eriştiğini iddia ediyor.
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ABD'nin Kansas kentinde yaşayan eski Hava Kuvvetleri subayı Summer Worden, 1 yıldır boşanma davalarının sürdüğü eski eşi astronot Anne McClain'in banka hesabına uzaydan eriştiğini öne sürüyor.
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Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA'da çalışan Astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eski eşi Summer Worden'ın banka hesaplarına girdiğini kabul etti, ancak yanlış bir şey yapmadığını söyledi.
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McClain, New York Times gazetesine avukatı Rusty Hardin aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden'la birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için kurdukları fonda yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini söyledi.
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İLK AMA SON OLMAYABİLİR
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Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtilirken, Cleveland State Üniversitesi Küresel Uzay Hukuk Merkezi Müdürü Mark Sundahl olayın muhtemelen son olmayacağını söyledi.
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Worden'ın Federal Ticaret Komisyonu'na şikayeti sonrası Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA Teftiş Kurulu inceleme başlattı.
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Astronot McClain'le 2014'te evlenen eski Hava Kuvvetleri subayı Worden'ın 2018'de açtığı boşanma davanın gelecek ay sonuçlanması bekleniyor.