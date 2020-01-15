Deniz Geçişi İsale Hattı'nda sabotaj şüphesi!

Türkiye ile Kıbrıs arasındaki KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda yaşanan sorunla ilgili önemli bir açıklama geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren Deniz Geçişi İsale Hattı’nda meydana gelen kopmanın nedenlerini araştıran uzmanlar, ön değerlendirme raporlarında “Ya kesildi ya trolcüler kopardı” ifadelerine yer verdi.