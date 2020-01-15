Deniz Geçişi İsale Hattı'nda sabotaj şüphesi!
Türkiye ile Kıbrıs arasındaki KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda yaşanan sorunla ilgili önemli bir açıklama geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren Deniz Geçişi İsale Hattı’nda meydana gelen kopmanın nedenlerini araştıran uzmanlar, ön değerlendirme raporlarında “Ya kesildi ya trolcüler kopardı” ifadelerine yer verdi.
Mersin'den KKTC'ye uzanan Deniz Geçişi İsale Hattı'nda geçen hafta meydana gelen kopma soru işaretlerine yol açtı. Hasarla ilgili, "bir boruda kopma meydana geldiği" açıklaması yapılırken, Su Politikaları Derneği uzmanları tarafından hazırlanan ön değerlendirme raporunda 'sabotaj veya trol avcılığından kaynaklı' bir hasara dikkat çekildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, inşaat yüksek mühendisi Yusuf Başlamışlı ile su politikaları uzmanı Dursun Yıldız tarafından hazırlanan ön değerlendirme raporunda isale hattının, askılı boru sistemiyle deniz geçilerek su aktarılan dünyadaki tek proje olduğuna dikkat çekilerek,
Beş yıldır sorunsuz olarak işletmede hasar sonrası yapılan ilk gözlemde şamandıranın deniz yüzeyinde görülmesi nedeniyle hasara neden olabilecek ihtimaller arasında şamandırayı deniz tabanındaki beton bloklara bağlayan askı halatının kesilmeye maruz kalarak hasarın oluşma ihtimali yüksek görülmektedir.