Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı?

Ekim ayında birlikteliklerine nokta koyan Aslı Enver ve Murat Boz'un ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiği iddia edildi.
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4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan, daha önce de iki kez ayrılıp barışan Aslı Enver ile Murat Boz, ekim ayında ilişkilerine nokta koymuştu.
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İkilinin ayrılığa dayanamayarak aşklarına bir şans daha verdiği ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edildi.
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Acun Medya'nın yemeğine katılan Murat Boz çıkışta muhabrilerin sorularını yanıtladı.
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Murat Boz, iddiaların sorulması üzerine kısa sürekli bir şok yaşayarak "Arkadaşlar özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum" dedi.
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Murat Boz'un çıkan haberleri yalanlamaması ve ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip ediyor olması barış iddialarını güçlendirdi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında yer alan habere göre, bir barışıp bir ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin yeniden buzları erittiği ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettikleri iddia edildi.
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Amsterdam'dan döndükten sonra, "En iyi aşk kendini sevmektir" yazılı tişörtle poz veren Enver'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
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AYRILIK NEDENİ, EVLİLİK İSTEĞİ Mİ?
Çift, hakkındaki başka bir dedikodu da Aslı Enver'in evlenmek istemesi, Murat Boz'un da nikah masasına oturmaya yanaşmaması.