Yeni aşka onay yok! Sevda Demirel'in annesi bayıldı!

Ben de Doruk da insanlara cinsel obje gibi bakarak birlikte olacak şahsiyetler değiliz. Biz öncelikle iki iyi dost, ev ve hayat ve de en önemlisi hayat arkadaşıyız. Bizi bu saatten sonra eğlenceli aşklar değil evlenilecek yaşlanılacak nefesler gerek. Beden ruhun askısıdır.