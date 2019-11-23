Asgari ücrette ilk rakamlar! Enflasyon hesaplamaları yapılıyor

Asgari ücret; bir insanın en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi giderlerini karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen "bir çalışana verilebilecek en düşük ücret" olarak tanımlanıyor. 2019 yılında bekâr bir çalışanın asgari ücreti, 2.020 TL seviyesinde bulunuyor.