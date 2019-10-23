Asgari ücretlilere müjde! Asgari ücret ve AGİ'ye zam var mı?

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI Asgari ücret belirleme komisyonun önünde şu zam oranları olacak; 2020 yılında asgari ücret ile çalışanları bekleyen zamlar arasında en düşük zam oranı yüzde 8 oranında olması bekleniyor. Bu zam oranı uygulandığı takdirde, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam ile 2 bin 181 TL olacak. Asgari ücret ile çalışanları teselli etmese de masada ikinci zam oranı diğer zam oranına göre buçuk yükselmeyle yüzde 8 buçuk oranında olması düşünülüyor. 2020 yılında bu zam uygulanmasıyla, şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak. Herkes maaşına yapılacak zam oranını düşünürken asgari ücret ile çalışanların maaşlarına devlet ve sendikalar karar veriyor. Üçüncü olarak masada yüzde 10 oranında zam yapılması tahmin ediliyor. Bu zam diğer açıkladığımız zam oranlarından farkla net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 202 TL zam ile 2 bin 222 TL'ye yükseltecek. Son zamanlarda konuşulan ama kesinliği tartışılan bir başka zam oranı ise yüzde 12 oranında görülüyor. Asgari ücrete bu zam uygulandığı takdirde net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak.