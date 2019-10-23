Asgari ücretlilere müjde! Asgari ücret ve AGİ'ye zam var mı?
Asgari ücret ile ilgili gelişmeler ve zam milyonların gündeminde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı asgari ücret zam oranları oldukça merak ediliyor. Asgari ücret ile çalışanlar her yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücret belirleme komisyonu tarafından yapılacak toplantıyı beklemeye başladı. Toplantıda asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranları görüşülecek. Eğer asgari ücrete yüzde 8 zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak. Asgari ücrete 2020 yılında zam yapılması halinde Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve AGİ olarak adlandırılan ödemeler de değişecek. Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır. Peki asgari ücret ve AGİ'ye son dakika zam var mı?
Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştireceği toplantıyı beklemeye başladı. Peki, asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği 2020 asgari ücret belirleme komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam oranları ne kadar olacak? Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları henüz belli olmazken asgari ücret ile çalışanlar en az yüzde 15 zam beklentisindeler. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI Asgari ücret belirleme komisyonun önünde şu zam oranları olacak; 2020 yılında asgari ücret ile çalışanları bekleyen zamlar arasında en düşük zam oranı yüzde 8 oranında olması bekleniyor. Bu zam oranı uygulandığı takdirde, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam ile 2 bin 181 TL olacak. Asgari ücret ile çalışanları teselli etmese de masada ikinci zam oranı diğer zam oranına göre buçuk yükselmeyle yüzde 8 buçuk oranında olması düşünülüyor. 2020 yılında bu zam uygulanmasıyla, şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak. Herkes maaşına yapılacak zam oranını düşünürken asgari ücret ile çalışanların maaşlarına devlet ve sendikalar karar veriyor. Üçüncü olarak masada yüzde 10 oranında zam yapılması tahmin ediliyor. Bu zam diğer açıkladığımız zam oranlarından farkla net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 202 TL zam ile 2 bin 222 TL'ye yükseltecek. Son zamanlarda konuşulan ama kesinliği tartışılan bir başka zam oranı ise yüzde 12 oranında görülüyor. Asgari ücrete bu zam uygulandığı takdirde net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak.
Ülkede enflasyon oranlarının oranına göre yapılan asgari ücret zam oranları son oranlar baz alındığında asgari ücrete yüzde 15 oranında olması tahmin ediliyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL'ye çıkartacak. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı herkesin merakla beklediği Asgari Ücret Belirleme komisyonundan çıkan kararla olacak.
ASGARİ ÜCRET BELİRLEME KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK? Asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği asgari ücret belirleme komisyonun her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında toplanması bekleniyor. Bu toplantıların sayısı ise komisyona katılacak üyelerin vereceği toplu karar ile olacak. İlk açıklanacak zam oranlarını değerlendirecek komisyon buna göre karar verecek. Son olarak komisyon tarafından verilecek asgari ücrete zam oranı kararıyla zamlar belirlenecek ve ocak ayında maaşlara uygulanacak.
2020 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI TAHMİNLERİ YÜZDE 8 ZAM ORANI: Maaşlara bu zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak. YÜZDE 8.5 ZAM ORANI: 2020 yılında asgari ücrete bu oranda zam yapılması durumunda asgari ücrete 172 TL zam gelecek ve 2 bin 192 TL olacak. YÜZDE 10 ZAM ORANI: Bu zam oranı açıklanırsa asgari ücrete 202 TL zam gelecek ve 2 bin 222 TL'ye asgari ücret çıkmış olacak.
YÜZDE 12 ZAM ORANI: Bu zam oranı ile maaşlara 243 TL zam yapılır. Asgari ücret 2 bin 663 TL'ye çıkar. YÜZDE 13.96 ZAM ORANI: Bu zam oranı ile maaşlara 281 TL zam yapılır. Maaşlar 2 bin 301 TL olur. YÜZDE 15 ZAM ORANI: Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır.
Bekar çalışan için güncel AGİ tutarı: 191.85 TL Evli eşi çalışmayan çalışan için güncel AGİ tutarı: 230.22 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 259 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 287.78 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326.15 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326.15 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 çalışan için güncel AGİ tutarı: 26.15 TL Evli eşi çalışan çalışan için güncel AGİ tutarı: 191.85 lira TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 220.63 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 249.41 TL
AGİ NASIL HESAPLANIR? Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.
Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler (01.01.2019 – 31.12.2019) Brüt Ücret: 2.558,00 TL Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL Gelir Vergisi: 326,15 TL Damga Vergisi: 19,42 T Kesintiler Toplamı: 729,26 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR? Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.
Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.