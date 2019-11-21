Asgari ücrete enflasyon ayarı

Milyonlarca insanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için pazarlıklar başlıyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Faruk Erdem yazısından, Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15’in üzerinde artış bekleniyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap..." ifadelerini kullandı.