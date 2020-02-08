Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!
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Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiasının ardından 2020 asgari ücret vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, asgari ücrete 463 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Asgari ücrete ek zam iddiası ise asgari ücretli çalışanla tarafından araştırılıyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye olacak mı? İşte detaylar…
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Asgari ücrete 463 TL ikramiye var mı? Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret son durum milyonlarca asgari ücretli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 463 TL ikramiye verilmesinin büyük bir jest olacağı belirtiliyor. Asgari ücretlilerden gelir vergisi ve damga vergisi alınmaması da gündemde. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret 463 TL ikramiyede son durum nedir? İşte 2020 asgari ücrete ilişkin merak edilen son bilgiler…
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463 TL JEST OLACAK MI?
Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar. İşçiler asıl jestin bu olacağını belirtiyor.
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Şimdi asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
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75 LİRA DESTEK UYGULANIYOR
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
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"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
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Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
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2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.
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Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
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AGİ NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
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2020 AGİ NE KADAR?
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
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Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
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Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
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Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL