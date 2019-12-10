Asgari ücret için ikinci toplantı bugün!
TİSK NE İSTİYOR? Asgari ücretin, çalışanların "geçim ücretini" değil, çalışanlara ödenebilecek "en alt limiti" ifade eden bir gösterge olduğunu ifade eden TİSK Genel Sekreteri Koç, "Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler çalışanlarımızı da aynı yönde etkileyecektir. Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların ücretini değil aynı zamanda, diğer tüm çalışanların ücretini etkileyen bir gösterge, iş arayışında olan işsizlerimizin potansiyel ücreti, yeni yatırımcıların ise yatırım kararlarını etkileyen en temel kriterdir." dedi.
SON 10 YILDA HİÇ ENFLASYONUN ALTINDA ZAM YAPILMADI Asgari ücret zam pazarlıklarında tarafların gözettikleri en önemli husus enflasyondan işçinin etkilenmemesi oluyor. Son 10 yılda yapılan zamların hiçbiri enflasyonun altında kalmadı. Enflasyonun en yüksek olduğu 2019 yılında bile zam oranı yüksek tutuldu.
DOLAYLI OLARAK 10 MİLYON KİŞİ ZAMDAN ETKİLENECEK Asgari ücrete yapılan zam doğrudan 7 milyonu etkilese de AGİ nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişiyi etkiliyor. Devlet tarafından işçiye AGİ ödemesi yapılıyor. AGİ işçinin kazancını bir miktar da olsa artırıyor. Asgari ücret görüşmeleri AGİ nedeniyle 10 milyon kişinin radarında....
DEVLETİN DESTEĞİ İŞ VERENİ RAHATLATIYOR Asgari ücretle çalışan bekâr bir işçiden 2019 yılında aylık 134 lira vergi alınıyor. Eşi çalışmayan üç çocuklu veya eşi çalışan 5 çocuklu asgari ücretlilerden yılın ilk aylarında vergi alınmıyor. Ancak, gelir vergisi diliminin yüzde 20'ye çıktığı aydan itibaren onlardan da vergi alınmaya başlıyor.
2019 yılında gelir vergisi dilimi eylül ayından itibaren yüzde 20'ye çıktığı için, çocuklu asgari ücretlilerden vergi alınmaya başlandı. 2020 yılı gelir vergisi tarifesi henüz belli olmamakla birlikte gelecek yıl da yine eylül ayından itibaren çocuklu asgari ücretlilerin vergi ödemeye başlaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ BELİRLEYİCİ Asgari ücret görüşmelerinde zam oranını belirleyici unsurlardan birini de asgari ücret desteği oluşturuyor. Bütçeden 2019 yılında 500'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçi başına aylık 100 lira, 500'den az işçi çalıştıran işyerlerinde de 150 lira destek sağlanıyor. İşçilerin yüzde 85'i için 150 lira destek veriliyor.
Asgari ücret zam görüşmelerinde ikinci toplantı bugün işçileri temsil eden Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. İlk görüşme 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Taraflar zam oranını konuşmazken, işçi ve iş verenin beklentilerini aktarmıştı. İş vereni temsil eden TİSK, enflasyonun üstünde zam oranına karşı çıkarken, işçiyi temsil eden Türk-İş fedakarlık beklenmemesi gerektiğini söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bugünkü toplantı öncesi 2 bin 578 TL'nin altında pazarlığa oturmayacaklarını iletti. Atalay'ın bahsettiği rakam gerçekleşirse işçiye yüzde 27,2 zam verilmesi gerekiyor. Bu da iş verenin yükünü aynı oranda artırıyor. Asgari ücret görüşmelerinin bir sonraki ayağı 17 Aralık 2019 Salı günü TİSK'te yapılacak. Karar Bakanlık'ta yapılacak son toplantıda alınacak. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte 2020 zamlı asgari ücret tablosu...
Asgari ücret zammı için ikinci komisyon toplantısı bugün Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşecek toplantıda taraflar pazarlığa başlayacak. İlk toplantı 2 Aralık'ta gerçekleşirken, pazarlık yapılmamış yalnızca durum analizi yapılarak, beklentiler aktarılmıştı. Bakan Selçuk, asgari ücretin Avrupa ülkeleri arasındaki pozisyonunu anlatırken, Türk-İş işçiye destek verilmesini söylemişti. TİSK ise 10 yıldır süre gelen enflasyon üzerindeki zam oranının kendilerini zorladığını ifade etmişti. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte 2020 zamlı asgari ücret tablosu
ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI NELER? Asgari ücrette zam senaryoları uzmanlar tarafından sıklıkla anlatılıyor. En güçlü senaryo enflasyonun birkaç puan üzerinde zam yapılması. Merkez Bankası'nın tahminine göre yıl sonu enflasyon yüzde 12 seviyesinde olacak. Buna göre; işçiye yüzde 15 zam yapılması öngörülüyor.
Üçüncü senaryo ise 2 bin 500 TL net ücret uygulaması. Yaklaşık yüzde 25 zamma tekabül eden uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği merak konusu. Ancak işçi sendikasının hedefi 2 bin 500 TL üzeri bir rakamla masadan ayrılmak. Peki bu senaryolar gerçekleşirse, asgari ücret ne kadar olacak? AGİ'ne kadar olacak?
AGİ NE KADAR OLACAK? Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL'ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL'ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL'ye çıkacak.