Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında
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Ocak ayına sayılı günler kala milyonlar asgari ücret zammını beklemeye başladı. Asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağı kadar, yapılacak zam sonrası nelerin değişeceği de merak konusu oldu. Yeni asgari ücret için son toplantı bu hafta yapılacak. Milyonların gözü yeni ücrette...Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Peki asgari ücret artışıyla neler değişecek?
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Ocak ayına sayılı günler kala milyonlar asgari ücret zammını beklemeye başladı. Asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağı kadar, yapılacak zam sonrası nelerin değişeceği de merak konusu oldu. Yeni asgari ücret için son toplantı bu hafta yapılacak. Milyonların gözü yeni ücrette...
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Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Peki asgari ücret artışıyla neler değişecek?
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Milyonlarca çalışanın gözü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah jestimizi yaparız, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dediği asgari ücrette son tur görüşmelerine çevrildi.
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Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı bu hafta yapılacak.
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Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret netleştirilecek.
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Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı öncesi taraflarla uzlaşma sağlanamazsa teklifleri Başkan Erdoğan'a götürecek. Nihai kararın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor.
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SENDİKALAR NE DİYOR?
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Halen net 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yeni tutarı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK 2 bin 578 liranın altını kabul etmeyeceklerini ifade ederken, işveren tarafı olan TİSK ise henüz rakam telaffuz etmedi.
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Yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesini isteyen TİSK, 1 milyon 681 bin işyerinin yararlandığı asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkarılmasını ve tüm işletmeleri kapsamasını, İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işveren payının alınmamasını talep ediyor.
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NELERİ ARTIRACAK?
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●7 milyona yakın asgari ücretlinin maaşını
● 20 milyona yakın işçinin, memurun asgari geçim indirimini
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● Asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatını
● Askerlik ve doğum borçlanmasında taban ve tavan tutarları
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● İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarları
● SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı ve Genel Sağlık Sigortası primi tutarları
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● Genel Sağlık Sigortası'ndan muafiyet için gelir şartını
● 65 yaş, engelli ve evde bakım yardımında gelir şartını...