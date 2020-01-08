Arzu Yanardağ isyan etti: Cahil cesaretinden tiksindim
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
Arzu Yanardağ, DM’den yürüyen bazı erkeklerin, karşılık alamayınca ‘Zengin playboy değilim diye cevap vermiyorsun!’ demelerine isyan etti:
Playboylarla hiç işim olmadı. Bu güven nereden geliyor? Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum!
Oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medyada erkek takipçilerinin kendisine yolladığı mesajlar için öfkeli!
Yanardağ, Instagram'da şu mesajı paylaştı: "DM'den yazdıkları salaklıklara, zengin playboy olmadıkları için cevap vermediğimi düşünen kıt zekalılar var."
"Bu güven nereden geliyor acaba? Bu devirde playboy mu kalmış? Kaldıysa bile, bugüne kadar onlarla işim olmadı.
Bundan sonra da asla olmaz. Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum.