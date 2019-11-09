Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?
Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından her yıl yaklaşık 10 milyon ceza kesiliyor. Sürücüler en çok hatalı park, aşırı hız ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik cezasına maruz kalıyor. Trafiğin akışını bozmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla uygulanan cezai işlemler bazen binlerce liraları bulabiliyor. Geç ödenen cezalarda faiz uygulanırken, erken ödemelerde de yüzde 25'e varan indirimler gerçekleştiriliyor. Peki, trafik cezası nasıl ödenir? İşte trafik cezaları ile ilgili tüm detaylar...
Her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor. Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.
GECİKMEDE AYLIK YÜZDE 5 İndirimden yararlanmak için cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmak gerekiyor. Bu yollda örneğin; seyir halindekyen direksiyon başında cep telefonu kullanana kesilen 235 liralık cezayı 176 liraya düşürebilirsiniz. Geç ödemede ise aylık yüzde 5 gecikme zammı ilave ediliyo
SORGULAMAYI İHMAL ETMEYİN İndirim hakkı cezanın tebliğinden geçerli olmak üzere 15 gün içinde kullanılabiliyor. Bazen kesilen cezalar çok geç tebliğ edilebiliyor. Ancak bilerek ya da bilmeden kural ihlali yaptığınızı düşünüyorsanız e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden aralıklarla sorgulama yapın.
1 OCAK'TAN İTİBAREN YENİ TARİFE Direksiyonda cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışıkta geçen 235 lira, hız sınırını yüzde 10-30 aşan 235 lira, yüzde 30-50 aşan 488 lira, yüzde 50'den fazla aşan ise bin 2 lira ceza ödüyor. Yılbaşından sonra bu tutarlar daha da yükselecek. 1 Ocak'tan itibaren geçerli yeni tarife ise aralık ayının sonuna doğru belli olacak.
TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR? E-devlet sistemi ile trafik cezası sorgulama ve trafik cezası ödeme işlemleri yapmak isteyenler, sistemine giriş yapmalıdırlar. E-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra ekranın sol bölümünde yer alan menü üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü bağlantısına girilir.