Araç kredisi faizlerinde indirim kampanyası başladı! İşte güncel FIAT, Renault, Hyundai, Honda fiyat listeleri

Araba alacaklara müjde geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel faiz indirimi kampanyası başlattı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin TL ile 120 bin TL arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz uygulanacak. Kampanya başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Kampanyanın ardından araba almayı düşünenler fiyatlar hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte kampanya dahilindeki FIAT, Renault, Hyundai modellerine ve araç fiyatları haberimizde sizlerle...