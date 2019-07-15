Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona ediyor. Bazı bankalar kredi kartıyla da ödeme imkanı tanırken, bu şekilde yapılan ödemelere taksit fırsatı da sunuluyor. İşte MTV ödemeleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...
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Araç sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. 31 Temmuz'da sona erecek olan ödemeler vergi daireleri, bankalar ve internet üzerinden de gerçekleştiriliyor.