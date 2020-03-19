Microsoft'tan sonra, ABD'li teknoloji devi Apple mağazalarını süresiz kapattı
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Corona virüsün tüm dünyada yayılmasının ardından teknoloji devlerinden de art arda önlemler geliyor. Apple dün Çin'deki mağazalarını tekrar açma kararı almıştı. Bugün gelen son dakika haberine göre Apple Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 2 hafta süreyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Apple'ın Çin dışında 460 mağazası bulunuyor, en çok mağaza ise 270 adetle ABD'de. Geçici mağaza kapatmanın Apple'a vereceği ekonomik hasarla ilgili bir öngörüde ise bulunulmadı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Apple, daha önce 27 Mart tarihine kadar mağazalarının kapalı kalacağını duyurmuştu. Ancak salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle şirket, herhangi bir tarih paylaşmaksızın mağazalarının süresiz kapatıldığını dünyaya duyurdu.
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Özellikle İtalya, Fransa gibi ülkelerde oldukça ağır seyreden koronavirüs salgınında insanların bir araya geldiği alanların kapatılması hastalığın yayılmaması için gereken bir adım. Apple'ın 'süresiz' olarak kapattığı mağazalarının tekrar açılması Mayıs ayını bulabilir.
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Diğer yandan Apple, dünya genelinde mağazalarını kapatma kararı alsa da, Çin'deki 42 mağazasını geçtiğimiz günlerde tekrar açmıştı.
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Bunda sebep ise koronavirüs salgınının Çin'de kontrol altına alınması ve büyük bir tehdit olmaktan çıkması. Ancak aynı durum dünya genelindeki diğer ülkeler için geçerli değil, en azından şimdilik.