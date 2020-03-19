Microsoft'tan sonra, ABD'li teknoloji devi Apple mağazalarını süresiz kapattı

Corona virüsün tüm dünyada yayılmasının ardından teknoloji devlerinden de art arda önlemler geliyor. Apple dün Çin'deki mağazalarını tekrar açma kararı almıştı. Bugün gelen son dakika haberine göre Apple Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 2 hafta süreyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Apple'ın Çin dışında 460 mağazası bulunuyor, en çok mağaza ise 270 adetle ABD'de. Geçici mağaza kapatmanın Apple'a vereceği ekonomik hasarla ilgili bir öngörüde ise bulunulmadı. İşte son dakika haberinin detayları...