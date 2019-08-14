Antalya'ya gelen rus turistlerin eksi iki derecede kar keyfi

Melike Akman da, “Dışarısı gerçekten çok sıcak. Burası çok güzel bir yer.” diyerek duygularını dile getirirken, çok eğlendiğini belirten Güneş Aydemir de, “Antalya zaten çok sıcak bir yer. Antalya’da böyle bir yere girmek çok güzel bir duygu.” diye konuştu.