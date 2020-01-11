Antalya'da tarım arazileri tehlike altında: Seralar 'çim saha' oluyor

10 dönümlük alanda çilek üretimi yapan Mustafa Mutaf ' Şu anda çiftçinin elinde zaten pek bir şey kalmadı. Belek ve Kadriye iki mahalleyi düşünürsek tarım yüzde 80 azaldı. Belek'te yok denecek kadar az, Kadriye'de ise yüzde 50-60 civarında azaldı. Çiftçilik tamamen bitmek üzere.' dedi.