Antalya'da polisi şaşırtan görüntü! Düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından...

İl ve ilçe genelinde yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere bin 400 personel, bir helikopter ve bir deniz aracıyla gerçekleştirildi.