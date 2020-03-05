Antalya'da 'kadın müşteriye baktın' kavgası: 1 ölü

Olay, saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre restoran sahibi Yakup İ. ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk (45), M.K., A.K., O.K. ve K.B. arasında iki kadın müşteriye baktığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İ.'yi dövmeye başladı. Grubun elinden kurtulan Yakup İ. hızla girdiği restoranından bıçak alıp, geri çıktı. Ardından da Ziya Selçuk'u bıçaklayıp, kaçtı.