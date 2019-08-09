Antalya'da inanılmaz olay: Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi
Kulak zarına kadar ilerleyen kelebeğin hareket ettiğini fark eden doktor şaşkınlığını gizleyemezken, kulağında canlı bir kelebek olduğunu öğrenen Gök ise neye uğradığını şaşırdı. Kelebek yaklaşık 5 dakikalık bir işlem sonrası talihsiz adamın kulağından ince uçlu penseyle kanadı dahi zarar görmeden çıkartıldı.
Kulağına kelebeğin girmesini ve canlı olarak çıkartılması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gök, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Gök, "Bahçede çalışırken kulağıma bir şey kaçtı. Kulaklarımı karıştırdım ama ağrı devam etti. İlk başta arı soktu sandım daha sonra ağrım devam edince hastaneye geldim ve kulağımdan kelebek çıktı. İnanamadım. Bir saat boyunca kulağımda o kıpırtıyı hissettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Ailem kulağımdan kelebek çıktığına inanmadı" diye konuştu.
Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Ali Zahmakıran, ilginç olay karşısında kendilerinin de şaşırdığını belirterek şunları söyledi: "Hastamızı kulak burun boğaz uzmanımız muayene ediyor, canlı olarak görünce o da gözlerine inanamıyor. Onun da her zaman çıkardığı bir şey değil sonuçta. Kulak zarına kadar ilerlemiş ve orada kalmış. Kulak zararının üzerinden kelebeği penseyle başarılı bir işlemle çıkarıyor. Hastamızın kulağı ardından temizlendi ve kulak zarı incelendi. Herhangi bir problemi yok. Kelebek de operasyon sonrası zarar görmedi. Canlı, kıpır kıpırdı ve uçabiliyordu. Bu yüzden doğaya saldık. Kelebeğe zarar vermeden onu oradan çıkarmak doktorumuzun bir başarısıdır."