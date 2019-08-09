Antalya'da inanılmaz olay: Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Ali Zahmakıran, ilginç olay karşısında kendilerinin de şaşırdığını belirterek şunları söyledi: "Hastamızı kulak burun boğaz uzmanımız muayene ediyor, canlı olarak görünce o da gözlerine inanamıyor. Onun da her zaman çıkardığı bir şey değil sonuçta. Kulak zarına kadar ilerlemiş ve orada kalmış. Kulak zararının üzerinden kelebeği penseyle başarılı bir işlemle çıkarıyor. Hastamızın kulağı ardından temizlendi ve kulak zarı incelendi. Herhangi bir problemi yok. Kelebek de operasyon sonrası zarar görmedi. Canlı, kıpır kıpırdı ve uçabiliyordu. Bu yüzden doğaya saldık. Kelebeğe zarar vermeden onu oradan çıkarmak doktorumuzun bir başarısıdır."