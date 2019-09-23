Antalya'da feci kaza!

Herkes arabasını durdurup yardım etmeye çalıştı. Biz de araçtan iki yaralıyı çıkarıp çimlere yatırdık. Direksiyonda sıkışan bir arkadaşımız vardı ona yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye çok hızlı şekilde gelip, kapıları keserek yaralıyı çıkardı. Bir panik havası" dedi. (DHA)