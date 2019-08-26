Annesi itiraf etti: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm!

Çocuk yok ama çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm. Chloe çok saygılı bir kızdı, ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Ben özel hayatına pek karışmam, Serdar'ın beğendiği kız her zaman başımın tacıdır." dedi.