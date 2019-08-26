Annesi itiraf etti: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Ortaç'ı dinlemeye gelen annesi Nesrin Ortaç, çocukları olmadığı için çok fazla üzülmediğini belirtti.
Serdar Ortaç, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı.
8 Ağustos'ta İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evliliğini bitiren Ortaç, konser sırasında dansçısını işaret ederek “Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydın anne” dedi.
Daha sonra annesi Nesrin Ortaç’ı sahneye davet eden şarkıcı, “Yorulmadım anne. Sen yanımda olursan hiç yorulmam. Şimdi ne söylememi istiyorsun?” dedi ve onun isteğiyle “Padişah”ı okudu.
Konser önce muhabirlerle sohbet eden Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasında çocukları olmadığı için çok fazla üzülmediğini söyledi.
Bir hayli üzüldüğünü de belirteren Nesrin Ortaç, "Tabii ki üzüntülüyüm ama oğluma destek olmalıyım. İkisi içinde hayırlısı olsun.
Çocuk yok ama çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm. Chloe çok saygılı bir kızdı, ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Ben özel hayatına pek karışmam, Serdar'ın beğendiği kız her zaman başımın tacıdır." dedi.