Annelere 2724 TL harçlık! İşte İŞKUR annelere harçlık programı için istenen şartlar
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Devletin annelere desteği sürüyor. 2 ile 5 yaşında çocuğu olan anneye devlet günlük ve aylık ödemeler yapıyor. Annelere ödenen harçlıklardan birçok kişinin haberi yok. Devlet şartları karşılayan annelere 89,4 TL günlük harçlık verirken, aylık olarak da 400 TL ödeme yapıyor. Anneler programlara katılarak 2724 TL ödeme alabiliyor. Peki, annelere hangi destekler sağlanıyor? İşte annelere sağlanan destekler...
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İŞKUR annelere desteklerini sürdürüyor. 2 ile 5 yaş arasında çocuğu olan annelere devletten harçlık desteği sunuluyor. İŞKUR ayrıca aylık 400 TL ödeme de yapıyor. Bunun dışında sosyal programlar ile annelere 2724 TL kazanç fırsatı sunuluyor.
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İŞKUR'un annelere harçlık desteği büyük ilgi görüyor. Peki, İŞKUR annelere destek şartları neler? İşte istenen şartlar...
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GÜNDE 90 TL ÖDEME
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.
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İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara hem günlük 89,4 lira harçlık hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.
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AYDA 400 TL
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca para da ödeniyor.
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TOPLAM 2724 TL
Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 89,4 lira veriliyor. Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 724 lira ödeme alabiliyor.
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İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.
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Bu süre içerisinde annenin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.