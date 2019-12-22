Ankara'da servis aracı ile yolcu otobüsü çarpıştı

Sıddık O. yönetimindeki 06 C 4389 plakalı servis aracı 134. Sokaktan iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak yola çıktığı sırada önce hareket halindeki 06 BJP 527 plakalı özel halk otobüsüne yan kısmından daha sonra ise kırmızı ışıkta bekleyen 06 BJS 914 plakalı otomobile çarptı.