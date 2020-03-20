Ankara'da dehşet! Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre; mobilya işiyle uğraşan İsmail K., iddiaya göre gece saatlerinde eve alkollü geldi. Elif K., geçimsizlik bulunan eşi ile tartışmaya başladı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Arbede sırasında Elif K., eşini iple boğdu.