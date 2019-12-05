Ankara'da bir depoda sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi

  • Bist 100
    107701
  • Dolar
    5,7492
  • Euro
    6,3775
  • Altın
    273,0870
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sultanbeyli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Sultanbeyli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Adana'da bulundu 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Adana'da bulundu
Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı milyonlarca işçi greve gidecek Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı milyonlarca işçi greve gidecek
Muhabir canlı yayında anlatırken zorlandı! Ceren Özdemir'in katilinin ifadesi kan dondurdu! Muhabir canlı yayında anlatırken zorlandı! Ceren Özdemir'in katilinin ifadesi kan dondurdu!
Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ndiaye ısrarı! Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ndiaye ısrarı!
Meteoroloji alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek Meteoroloji alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek
Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir
ABD'de polisler BolaWrap kullanmaya başladı! ABD'de polisler BolaWrap kullanmaya başladı!
YouTube’un CEO’su çocuklarına YouTube’u yasaklamış YouTube’un CEO’su çocuklarına YouTube’u yasaklamış
Kanada'da 'esrar uzmanlığı' için üniversite programı açılacak Kanada'da 'esrar uzmanlığı' için üniversite programı açılacak
Sovyet askerinin kalıntıları Alman televizyon sunucusunun villasında bulundu Sovyet askerinin kalıntıları Alman televizyon sunucusunun villasında bulundu
Milan'dan G.Saray'a ret! Milan'dan G.Saray'a ret!
NASA ilk 'Robot Oteli'ni uzaya gönderiyor NASA ilk 'Robot Oteli'ni uzaya gönderiyor
Japon kozmetik firması püskürtülebilir insan derisi geliştirdi Japon kozmetik firması püskürtülebilir insan derisi geliştirdi
Ablasından miras hakkını istiyor Ablasından miras hakkını istiyor
Adriana Lima 2021'de bırakıyor Adriana Lima 2021'de bırakıyor
Yunanistan’dan Mısır’a, S.Arabistan’dan BAE, ABD ve Rusya’ya kadar birçok ülkenin kimyası bozuldu Yunanistan’dan Mısır’a, S.Arabistan’dan BAE, ABD ve Rusya’ya kadar birçok ülkenin kimyası bozuldu
Sörloth, Trabzonspor'un kasasını doldurdu Sörloth, Trabzonspor'un kasasını doldurdu
Almanya'da casusluk skandalında yeni perde Almanya'da casusluk skandalında yeni perde
Falcao'yu yakan süreç! Nedeni belli oldu! Falcao'yu yakan süreç! Nedeni belli oldu!
Muriç’ten Deniz’e: Başka kapıya Muriç’ten Deniz’e: Başka kapıya
Meryem Uzerli, Brad Pitt’le UNESCO projesinde Meryem Uzerli, Brad Pitt’le UNESCO projesinde
Mourinho ilk yenilgisini eski takımı Manchester United'dan aldı Mourinho ilk yenilgisini eski takımı Manchester United'dan aldı
Hülya Avşar mendil satmaya çalışan çocuklarla düet yaptı Hülya Avşar mendil satmaya çalışan çocuklarla düet yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Ankara'da bir depoda sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi