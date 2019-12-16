'Angelina Jolie fikrimi çaldı'

Film yapımcısı Antoinette Abbamonte, Angelina Jolie'nin, dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanı fikrini çalarak, 2020'de vizyona girecek Eternals filminde kullandığını iddia etti.
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ÇOCUKLARINA İŞARET DİLİ ÖĞRETİYORDU
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Sağır ve dilsiz olan film yapımcısı Antoinette Abbamonte’nin ortaya attığı iddia Holywood’u karıştırdı
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2016 yılında, ünlü aktris Angelina Jolie’nin 2 çocuğuna işaret dili öğretmek üzere işe girdiğini belirten Abbamonte “Bu süre içinde ünlü oyuncuyla, dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda sohbet ettik.
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Jolie, bana ait bu fikri çaldı ve gelecek yıl gösterime girecek Eternals filminde kullandı” ifadelerini kullandı.
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Ünlü yıldızdan henüz bir cevap gelmedi.
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Yapımcı Abbamonte, yanında çalıştığı süre boyunca, Jolie’nin kendisine ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını söyledi.