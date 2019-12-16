'Angelina Jolie fikrimi çaldı'

2016 yılında, ünlü aktris Angelina Jolie’nin 2 çocuğuna işaret dili öğretmek üzere işe girdiğini belirten Abbamonte “Bu süre içinde ünlü oyuncuyla, dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda sohbet ettik.