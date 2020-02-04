Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu!

Ankara'da doktor olan erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu. Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, anestezi teknikeri sevgilisi Ayşe Karaman'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu'nun raporu çıktı. Raporda, Karaman'ın kanında depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç ile 'P...' ve 'F...' adlı anestezi ilaçlarının bulunduğu belirtilerek, "F... isimli ilaç 5237 sayılı TCK'nın 188'nci maddesi kapsamındaki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olduğu, F... adlı ilacın kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur" denildi.