Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu!
Ankara'da doktor olan erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu. Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, anestezi teknikeri sevgilisi Ayşe Karaman'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu'nun raporu çıktı. Raporda, Karaman'ın kanında depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç ile 'P...' ve 'F...' adlı anestezi ilaçlarının bulunduğu belirtilerek, "F... isimli ilaç 5237 sayılı TCK'nın 188'nci maddesi kapsamındaki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olduğu, F... adlı ilacın kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur" denildi.
F... etkin maddesini içeren müstahzarların tedavi amaçlı olarak yetkili hekim tarafından düzenlenmiş kırmızı reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçlardan olduğunun vurgulandığı raporda, söz konusu ilaç etkin maddesinin uyuşturucu madde olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunun mahkeme tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı kaydedildi.
P.. ADLI İLAÇ SUİSTİMAL EDİLME DÜZEYİNİN ÜSTÜNDE Karaman'ın kanında tespit edilen P... adlı ilacında bağımlılık yapabildiği, uyuşturucu madde etkisi doğuran etkisi nedeniyle suistimal edilebileceği vurgulanarak, "P...'nin uygulanan doza, verilme hızına ve beraberinde etkisini arttıracak madde olup olmamasına bağlı olarak değişmekle birlikte damar içi kullanımında etkisinin 40 saniyede başladığı, bir seferde 140 mg-175 mg'lik dozun etki süresinin 3-5 dakika olduğunun tıbben bilindiği, P...'nin anestezide kullanımındaki kan tedavi edici düzeyinin (narkoz meydana getirme düzeyinin)
2000 ng/ml-4000 ng/ml aralığında olduğu, suistimal edilen kan düzeyinin (uyuşturucu etkisinin görüldüğü ancak narkoz hali oluşturmayan düzeyinin) 220 ng/ml civarında olduğu, ölenin kanında saptanan kan P... düzeyinin suistimal edilme (sedasyon oluşturacak) düzeyinin üstünde ancak narkoz oluşturma düzeyinin altında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.
AVUKATTAN YAZILI AÇIKLAMA Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, raporla ilgili yazılı açıklama yaptı. Avukat Beyendi, "Adli Tıp mütalaasına göre Ayşe'nin kanında bulunan ilaçlardan iki tanesinin Türk Ceza Kanunu 188'inci maddesi anlamında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna konu maddelerden olduğu tespit edilmiştir.
Yine TCK m.188/8'de diş hekimi, hekim, eczacı, veteriner vb. meslek sahipleri bu meslekleri nedeniyle sahip oldukları imkanı kullanarak bu suçu işlerse 'verilecek ceza yarı oranında arttırılır' denilmektedir. Yani sanığa uyuşturucu madde ticareti nedeniyle verilecek cezada ayrıca cezanın arttırım sebepleri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Yani Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır. Yine Ayşe'nin kanında bulunan ve uyuşturucu sınıfında değerlendirilen P... ise ameliyathane koşullarında anestezi esnasında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın Ayşe'nin kanındaki miktarı ölümcül düzeyde olmamakla birlikte suistimal düzeyindedir.