Amerikan bayraklarıyla Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda

Gösteriye bebeğiyle gelen Lily Chau, "Biz dışarı çıkmazsak hükümet bunun sadece gençlerin meselesi olduğunu söyleyecek ama bu Hong Kong'un hepimizi etkileyen bir sorunu. Korkarsak hükümet haklarımızı çiğnemeye devam edecek." diye konuştu.