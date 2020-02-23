Altın son zamanların en yüksek seviyesinde! Uzmanlar uyardı
Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Ons fiyatı da bin 637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı. Yaklaşık iki ayda yüzde 11 değer kazanan gram altında, uzun vadede yukarı yönlü beklentiler devam ediyor.
Başta koronavirüs salgını olmak üzere jeopolitik risklerin de etkisiyle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altına talep arttı. Risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da bin 637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı. Bu hafta yüzde 5,13'lük artışla en çok kazandıran yatırım araçlarından olan gram altın, aylık bazda yükselişini üçüncü aya taşıdı.
2019’da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Gram altında kısmi kar realizasyonlarının gerçekleşebileceğini ifade eden analistler, uzun dönemde ise altında yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini söylüyor. Analistler, yatırımcıları altına yönlendiren bir başka faktörün küresel çapta rekor düşük seviyelerde seyreden faiz getirileri olduğunu, getiri arayışının altını öne çıkan yatırım araçlarından biri haline getirdiğini belirtiyor.
Analistler, teknik açıdan altın fiyatındaki olası geri çekilmelerde 300-305 lira bandının takip edileceğini, altının ons fiyatında ise bin 630 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda bin 680 doların gündeme gelebileceğini, aksi takdirde bin 520 dolar seviyelerine geri çekilmeler görülebileceğini söyledi.
Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son 10 yılda yatırımcısına yüzde 430 kazandıran gram altının bu yılda yüzde 30 civarı getiri sağlayacağı tahmininde bulundu. Güvenli limanlara kaçan yatırımcıların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirten Memiş, "2019’da küresel ekonomileri olumsuz etkileyen tüm nedenlerin 2020 yılına sarktığını gözlemliyoruz.
Memiş, "Yatırımcısı, kısa vade için öngördüğüm sert düşüşleri, son bir alım fırsatı olarak görmesi gerekiyor. Kısa vade için yükselişler, yerini kar satışlarına bırakabilir. Kısa vadede altın satmak için yükselişini bekleyen yatırımcısı, TL ihtiyacı varsa bu seviyelerden satabilir. Bu seviyeler yatırımcısına alış değil satış fırsatı sunuyor" dedi.