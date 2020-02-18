Altın fiyatları hızla yükseliyor! 18 Şubat gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?

Ancak elinde altın pozisyonu olan, fiziki altını bulunan vatandaşlar ya da yatırımcısı da altın fiyatları yükseldiği için kesinlikle bu fiyattan satış yapmalarını tavsiye etmem. Çünkü altının gram fiyatı 320 devamında 340 lira seviyesine kadar yükselişlerini sürdürebilir. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1607 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra yükselişlerini 1700 dolar seviyesine kadar sürdürebilir.