Altın fiyatları hızla yükseliyor! 18 Şubat gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yeni haftanın ikinci işlem günü rekor kırdı. 18 Şubat salı günü itibariyle birikimlerini altın olarak yapmak isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenlerin merak ettiği cumhuriyet altın alış 2.038,15 satış 2.089,13 çeyrek altın alış 494,10 satış 505,29 gram altın alış 308,81 satış 309,00 işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 309,00 liradan çeyrek altın ise 505,29 liradan işlem görüyor. Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık güvenli liman görevi gören altın bu senede yükseliş trendini devam ettirecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar "Kısa vadeli kar satışları yaşanabilir, yatırımcısı sabırla bu kar satışlarını beklemesi gerekiyor.
Ancak elinde altın pozisyonu olan, fiziki altını bulunan vatandaşlar ya da yatırımcısı da altın fiyatları yükseldiği için kesinlikle bu fiyattan satış yapmalarını tavsiye etmem. Çünkü altının gram fiyatı 320 devamında 340 lira seviyesine kadar yükselişlerini sürdürebilir. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1607 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra yükselişlerini 1700 dolar seviyesine kadar sürdürebilir.