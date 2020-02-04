Altın fiyatları düşüşe geçti!
Altın fiyatları 4 Şubat Salı günü düşüşle başladı. Gram altın 300 TL üstündeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın 495 TL'nin üzerinde. Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar altının nasıl seyredeceği konusunda uzmanların yorumlarını merak ediyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte günün altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü hafif bir düşüşle kapatırken, ikinci güne de düşüşünü sürdürerek başladı. Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta sert şekilde yükselmişti. Koronavirüs salgını dünyayı tehdit ederken, küresel risk eğilimi altına yönelimi artırılmıştı. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte günün ilk fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK? Haftanın son işlem gününde, ABD'de Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel tüketim harcamaları azalırken, kişisel gelirlerin % 0,2, harcamaların % 0,3 arttığı gözlenirken, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü kontrol altına almak için küresel mücadelenin arttığı bir ortamda yatırımcıların güvenli liman niteliğindeki varlıklara yöneldiği izlenmeye devam ettiği izlenmişti.
Haftanın ilk işlem gününde ise Çin hükümetinin piyasaları ve ekonomiyi destekleme yönündeki çabaları takip edilirken, yatırımcıların Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün hem fiziksel altın hem de yatırımcı talebi üzerindeki etkilerini değerlendirmesiyle üç haftadan daha uzun bir sürenin en yüksek seviyesinden 1570 Dolar seviyesini test ettiği izlendi. Gün sonunda takip edilen gelişmeler ile birlikte Altın'ın kayıplarını sürdürdüğü gözlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1576 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın'ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1570, 1562 ve 1555 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1582, 1589 ve 1596 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.