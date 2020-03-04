Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları..
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Altının gram fiyatı 322,4 TL'den güne başladı.
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Çeyrek altın aynı saatlerde 521,1 TL'den işlem görüyor.
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Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi sonrası altın yükselişe geçti.
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Ons altın fiyatı yüzde 3 artarak 1.650 doların üzerine çıktı.
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Bu 2016 yılından bu yana kaydedilen en hızlı gün içi yükselişi olarak kayıtlara geçti.
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Bu durum içeride gram altına da yansıdı. Altının gramı 324 liraya çıktı.
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Altındaki yükselişi dolar/TL'deki düşüş sınırladı.
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Gram altın 24 Şubat'ta 334 liraya çıkarak rekor kırmıştı.
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ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisini Corona virüsü salgınının etkisinden korumak için politika faizini 50 baz puan birden düşürerek faizleri yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.
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Öte yandan Fed'in kararıyla birlikte altında sert bir yükseliş yaşandı. Altının onsu 1603 dolardan 1635 dolara yükseldi.