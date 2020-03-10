Altın aldı başını gidiyor! Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
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Corona virüsü ve yaşanan, ekonomik, siyasi gelişmeler nedenlerle zirveye çıkan altın fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…
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Altın fiyatlarında hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.
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Altın fiyatları Covid-19´un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol üretim kısıntısı endişelerine bağlı olarak geriledi.
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10 MART SALI ALTIN FİYATI
Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 10 Mart Salı günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 327 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 10 Mart Salı günü 540 TL'den satılıyor.
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GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 327 TL dolaylarında seyrediyor.
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YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.048,32 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.075,03 TL
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,181 liradan alınıp 2,203 liradan satılıyor.