Altın aldı başını gidiyor! Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

10 MART SALI ALTIN FİYATI Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 10 Mart Salı günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 327 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler