Alpaslan Öztürk: Hakkımı helal etmeyeceğim

"HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM" 26 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, "Virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hala karar bekliyoruz. Eğer herhangi bir idman, kamp, yolculuk ve maç sırasında ben bu virüsü kapar ve 3 yaşındaki ikizlerime ya da 4 aylık hamile eşime bulaştırırsam sebep olan hiçbir yetkiliye hakkımı helal etmeyeceğim." dedi.