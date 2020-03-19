Alpaslan Öztürk: Hakkımı helal etmeyeceğim

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, TFF'nin seyircisiz oynama kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
2 / 9
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri ertelemeyerek seyircisiz oynama kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
3 / 9
"HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"
26 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, "Virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hala karar bekliyoruz. Eğer herhangi bir idman, kamp, yolculuk ve maç sırasında ben bu virüsü kapar ve 3 yaşındaki ikizlerime ya da 4 aylık hamile eşime bulaştırırsam sebep olan hiçbir yetkiliye hakkımı helal etmeyeceğim." dedi.
4 / 9
YILDIZ FUTBOLCULARDAN BÜYÜK TEPKİ
Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele eden birçok futbolcu da sosyal medya hesaplarından ligler için erteleme kararı çıkmamasından dolayı büyük tepki gösterdi.
5 / 9
Radamel Falcao
6 / 9
Olcay Şahan
7 / 9
Mensah: Bu çok ciddi bir durum ama bize hala oynanamız için ısrar ediyorlar. Bizi gerçekten umursuyorlar mı?