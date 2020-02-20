Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 11 ölü

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı. Aralarında Türklerin de bulunduğu iki kafeye saldırdığı düşünülen şüpheli ise evinde ölü bulundu. Alman Bild gazetesi de silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.