Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 11 ölü
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Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı. Aralarında Türklerin de bulunduğu iki kafeye saldırdığı düşünülen şüpheli ise evinde ölü bulundu. Alman Bild gazetesi de silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.
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Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi, son açıklanan rakamlara göre saldırı 9 kişi can verdi.
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Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.
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SALDIRGANIN EVİNE BASKIN
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Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.
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Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.
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5 TÜRK DE HAYATINI KAYBETTİ
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Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
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Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.
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BILD: SALDIRGAN AŞIRI SAĞCI
Alman Bild gazetesi de silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.