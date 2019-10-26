Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesine dehşeti yaşattı
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Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan ünlü iş adamı Cengiz Mesudiyeli'nin kıza Hazal Mesudiyeli annesini dövdü. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberde, Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin annesi karakola sığınırken, birbirlerinden şikâyetçi olan anne-kız mahkeme karşısına çıkacak. İşte son dakika haberinin detayları…
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Bir dönem kendisinden 40 yaş büyük iş adamı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Mesudiyeli'nin annesini dövdüğü haberi magazin dünyasına son dakika olarak düştü.
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Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski kız arkadaşı Hazal Mesudiyeli, eve alkollü geldiği gerekçesiyle kendisine hakaret eden annesi Nilgün Özbay'ı hem dövdü hem tehdit etti.
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Bir dönem kendisinden 40 yaş büyük iş adamı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayarak adını duyuran Hazal Mesudiyeli'nin annesini dövdüğü haberi magazin dünyasına son dakika olarak düştü.
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'Öleceksin o...' diye tehdit etti: Sabah'ın haberine göre; aynı zamanda İş adamı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı olan genç kadın, 20 Mayıs günü annesi Nilgün Özbay ile tartışmaya başladı. İddiaya göre; 28 yaşındaki Hazal Mesudiyeli, eve alkollü halde geldiği için kendisine kızan annesini yere yatırdı. Mesudiyeli, saatlerce tokat atıp yumrukladığı annesini 'Öleceksin o...' diye tehdit etti.
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Soruşturma başlatıldı: 54 yaşındaki anne Nilgün Özbay, 155 Polis İmdat'ı aradı. Hastaneye giden anne, tedavisinin ardından kızından şikayetçi oldu. Savcılık, dayak olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
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"Bu evde sığıntısın, benim kölemsin": İfadesi alınan Hazal Mesudiyeli, annesinin kendisine "Bu evde sığıntısın, benim kölemsin" diye hakaret ettiğini anlattı.
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Bunun üzerine anneye de dava açıldı. Anne-kız, hakaret ve basit yaralama suçlarından 3.5'ar yıl hapis istemiyle yargılanacak.
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Adı Mehmet Ali Erbil ile anılmıştı: Daha önce de Mehmet Ali Erbil ile birlikte olduğu öne sürülen Mesudiyeli, ünlü şovmen ile yer aldığı bu kareyi 2017 yılında Instagram hesabından, ‘İyileşiyor aşkım’ notuyla paylaşmıştı.
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Hazal Mesudiyeli, hızlı hayatını Instagram'dan paylaşmaktan çekinmemiş ve sevgilileriyle olan özel pozlarını yayınlamıştı.