Aleyna Tilki'den sürpriz var!

"Bulutlar ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belki de. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler babalar, çocuklarınıza 'Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın' demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak."