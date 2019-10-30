Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu

Benim sahip olmadığım ama bana sahip çıkan ev... Loş,toprak kahverengisi mobilyalı ve tozlu... Eskitilmiş bir ev... Bu evde olan tozları ancak ben silersem kaldırabilirim kiri,bir başkası yardım edemez. Ama ben tozlara ve eskimiş şeylere mi köleyim yani?