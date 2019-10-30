Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu

Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.
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Türkiye'den ayrılıp Amerika'ya yerleşen Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti.
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Tilki yaptığı paylaşıma Burası benim evim değil.Burası hiç kimsenin evi.Kimseye ait olmayan. Ama anahtarı benim elimde kalan...Bana kalan,başıma kalan... Uzaklaşmak istediğim ama.Kalmak zorunda kaldığım yer burası...
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Benim sahip olmadığım ama bana sahip çıkan ev... Loş,toprak kahverengisi mobilyalı ve tozlu... Eskitilmiş bir ev... Bu evde olan tozları ancak ben silersem kaldırabilirim kiri,bir başkası yardım edemez. Ama ben tozlara ve eskimiş şeylere mi köleyim yani?
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Onları güzelleştirmek mi benim misyonum? Yani hepiniz eskittiniz dünyayı. Beni de mi eskitmek amacınız?Anahtarları ortalıkta bırakıyorum. Yer aşkıyla tutuşanlar alsın. Ben yersiz olmak istiyorum.-A.Tilki" notunu düştü.
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Genç şarkıcının bu paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.