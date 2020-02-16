Aleyna Tilki'den olay sözler "Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!"
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Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
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Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını "Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye duyurmuştu.
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Bu sözleri çok konuşulan Tilki'ye rol için birçok sosyal medya kullanıcısı talip olmuştu.
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19 yaşındaki şarkıcı konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.
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Tilki, "Klibimde ayı rolünde oynamak isteyen birçok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Ağustos 2016'da çıkardığı "Cevapsız Çınlama" isimli single ile müzik piyasasını sarsan ve o günden bu yana da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki her fırsatta 'Dünya çapında bir yıldız' olmak istediğini vurguluyor.