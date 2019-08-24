Aleyna Tilki: 10 günlüğüne balık etli olmak istedim
1 / 5
Aleyna Tilki (19) kendisinden 5 yaş küçük kardeşi Ayça’nın başrolünü oynadığı ‘Masal Şatosu’ filmini ailesiyle birlikte Vadistanbul’da izledi. Lolita tarzıyla dikkat çeken Aleyna soruları yanıtladı.
2 / 5
Kardeşiniz de sizden sonra star mı oluyor?
Ayça’nın müthiş bir oyunculuk yeteneği var. Filmde bir Hollywood bakışları atıyor, inanamazsınız!
3 / 5
Birlikte rap söyleyeceğiniz doğru mu?
Evet, sözlerini Ayça yazdı. Bir satırı şöyle: ‘Kardeşim 14 yaş, ben çıktım 16’da. Yeni nesil yolda, kaldıramazsan yallah.'
4 / 5
Üniversite sınavından kaç puan aldınız?
Puanımı açıklamak istemiyorum, ama barajı geçtim. İstediğim yer olmadı. Amerika’da okuyacağım. Orada müzik adına güzel şeyler de yapacağım. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandıracağım.
5 / 5
Kalçanıza dolgu yaptırdığınız doğru mu?
Hayır, bu yaz 10 günlüğüne balık etli olmak istedim ve kilo aldım. Yaşım küçük olduğu için de hemen zayıfladım. Sorun etmedim yani, şimdi eski halime döndüm. (Posta)