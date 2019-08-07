Böyle vurgun görülmedi! Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası ortalığı karıştırdı

AKSARAY Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalındığı iddiasıyla ilgili aralarında hastane müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.