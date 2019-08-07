Böyle vurgun görülmedi! Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası ortalığı karıştırdı
AKSARAY Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalındığı iddiasıyla ilgili aralarında hastane müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılı ekim ayında yeni binasına taşınan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çalındığı tespit edilen yataklar, güç kaynakları, kurşun levhalar, bakır borular, klimalar, kalorifer tesisatları ve diyaliz makinelerinin bulunması için çalışma başlattı.