Akkaya termal kaynağı 'kesin korunacak hassas alan' oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen, kendiliğinden oluşan travertenler dolayısıyla "Batı Karadeniz'in Pamukkalesi" olarak da adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Akkaya termal kaynağı, suyun şifası ve oluşturduğu görsel güzellikle dikkati çekiyor.