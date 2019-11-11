Akdeniz'de dev tatbikat Marmaris'te başladı

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" Marmaris'te başladı. Tatbikat, 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
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Marmaris'te devam eden '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nda deniz safhası eğitimlerine geçildi. Senaryo gereği düşman unsuru gemiye helikopterden halatla inen SAT komandolarının operasyonu, nefes kesti.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.
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Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.
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Saatler 04.00'ı gösterdiğinde, Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı.
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Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti. Gemideki düşman unsurları etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı.
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Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde, savaş gemileri arasında malzeme aktarımının sağlanması amacıyla posta eğitimi yapıldı. Birbirine seyir halinde 30 metre yaklaşan TCG Barbaros ile TCG Sancaktar gemileri arasında eşya transferi yapıldı.