Ajda Pekkan hakkında yakın arkadaşlarından şok yorum! "Ajda'ya cennette de para lazım..."
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Yaşına rağmen güzelliği ve albümleri ile genç nesile örnek olan Ajda Pekkan'a en yakın arkadaşlarından iki ünlü isim, "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor." şeklinde şok bir yorumda bulundu.
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Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında yer alan ve benim de her zaman büyük hayranlıkla dinlediğim isim olan Ajda Pekkan'ı 7'den 70'e sevmeyen yoktur.
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Yaşına rağmen güzelliği ve albümleri ile genç nesile örnek olan Süperstar'a en yakın arkadaşlarından iki ünlü isim, şok bir yorumda bulundu.
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Önceki gün İstinye'de Masa Restaurant'ta arkadaşlarımla otururken, arka masamda da iki ünlü isim vardı.
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Bu iki hanımefendi Ajda Pekkan'ın en yakın arkadaşları arasında yer alıyor.
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Hanımefendiler, oturdukları andan kalkana kadar dedikodunun dibine vurdu.
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Hatta yakın arkadaşları oldukları halde Ajda Pekkan için de demediklerini bırakmadılar.
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Fakat sizle sadece söyledikleri son cümleyi paylaşıyorum:
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"Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor."
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Bu sözleri duyduktan sonra atalarımızın şu sözü aklıma geldi: "Sahte dostlar dedikodu yapar, gerçek dostlar ise seni korur." Ajda da yakında kim dost, kim düşman anlar ne de olsa…
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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programında ise ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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Ajda Pekkan için "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor." sözlerini sarf eden kişinin Nebahat Çehre olduğu iddia edildi.
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Nebahat Çehre ise o iddialara şu şekilde cevap verdi:
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Tarzım ve karakterim böyle bir üsluba müsaade etmez haberler gerçek dışı.