Ailesi öldü zannedip cenaze hazırlıklarına başlamıştı

"ANNEME VE BABAMA MİNNETTARIM" "Bu süreçte ailem çok cefa çekti" diyen Demirtaş, "Gerçekten her anne babanın yapabileceği bir şey değildi. Annemin beni sırtında taşıdığını hatırlıyorum, hastanelere gitmek için ve annem o zaman hiçbir yeri bilmezdi İstanbul'da. Beni sırtında taşıyarak bu günlere getirdi. Anneme ve babama çok minnettarım, onları çok seviyorum. Zaten şu anda hayatımı onlara adayarak, onlar için yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.