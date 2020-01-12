Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi

"Masalın önemini çok erken yaşta keşfettim. Çocuk kalmayı başardım. Sonrasında da ciddi bir araştırma yaptım. Daha öznel ve orijinal olması için uğraştım. Bir şeyi tekrar etmekten ziyade farklı tipler ortaya çıkarmayı amaçladım. Genelde önce çizgi film, roman, oyun olur ama ben tam tersi ilk olarak oyuncak yaptım. Bunun amacı hayal gücünün derinliklerinde kendinizi bulmanız."